Empfingen Unzählige Lichter empfangen die Gäste

Der Nikolaus kam in seinem roten Gewand und dem langen weißen Bart, alias Martin Dietz, zu Fuß "vom Wenkel viere(= hervor)". Im Nu war der lang Erwartete von Kindern und Großen umringt. Nikolaus ließ sich wie immer von den Kindern und den Erwachsenen ein Lied singen, was mit großem Beifall belohnt wurde. Die Freude der braven Kinderschar über ein kleines Geschenk vom Nikolaus aus seinem großen Sack war riesengroß. Die Winkelkapelle spielte altvertraute Weihnachtslieder. Die heiß begehrte Aufwärmstube in der Scheuer war liebevoll adventlich dekoriert und dank der dort herrschenden zweistelligen Plusgrade und der weichen Kissen beliebter Treffpunkt von Alt und Jung. Am wärmenden Adventsfeuer in einer ausgedienten Zinkwanne schwätzte jeder mit jedem. Das Erleben und Spüren der Dorfgemeinschaft in dieser zauberhaften Atmosphäre macht diesen Adventsabend jedes Jahr aufs Neue so wertvoll.