Empfingen Unmut über geplante Anti-Corona-Demo

Truffner lässt Plakate mangels Genehmigung wieder abhängen

Auch im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er deutlich, dass er eine Anti-Corona-Demonstration in Empfingen nicht für sinnvoll hält. Die Veranstaltung unter dem Motto "Demo für Freiheit und Frieden – Coronamaßnahmen" sollte am Mittwoch um 17 Uhr am Tälesee-Parkplatz beginnen und etwa eine Stunde später am Baumarkt in der Horber Straße enden (wir berichten noch). Und zwar ohne Truffner. Der hilft lieber seinem Vater bei der Kartoffelernte.