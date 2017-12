Empfingen - Das Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr an Tankstellen und Supermärkten wird aufgehoben. Nach rund sieben Jahren, in denen das Verbot galt, darf nun im Land wieder rund um die Uhr Alkohl gekauft werden. Wir haben uns am Autohof in Empfingen umgehört, was die Leute von der Abschaffung des Verbots halten.