Keine schöne Bescherung nach Weihnachten auf dem Containerplatz in der Weillindestraße in Empfingen: Am Freitag, 28. Dezember, fällt unserem Reporter haufenweise Verpackungsmüll neben den Altpapiercontainern auf. Sofort ist klar: Wieder einmal haben die Müllferkel zugeschlagen! Nach Informationen unserer Zeitung kennt die Gemeindeverwaltung in diesem Fall eine Adresse der Müllferkel. Werden Adressen auf falsch entsorgten Verpackungen gefunden, erstattet das Empfinger Ordnungsamt üblicherweise eine Anzeige. Foto: Baiker