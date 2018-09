Empfingen Über malerische Waldwege gelangen sie zum Feldberg

Mit Privatfahrzeugen ging es zunächst nach Hinterzarten, von wo aus in die erste Tagestour bei schönem, aber kühlen Wetter, gestartet wurde. Über Forst- und Waldwege gelangte man, vorbei am Titisee, steil aufwärts nach Mittelfalkau und weiter in Richtung Windgfällweiher. Der weitere Weg führte über schmale Trails und Schotterwege zum Schluchsee, wo am Seeufer eine kurze Rast eingelegt wurde.

Danach ging es für die Radgruppe zunächst auf einem Uferweg weiter entlang des Schluchsees. Auf malerischen Waldwegen mit Ausblicken auf die umliegenden Täler gelangte man über Altglashütten schließlich zum Feldberg, wo eine größere Rast eingelegt wurde. Nach steiler Abfahrt wurde der malerisch gelegene Feldsee erreicht.

Vorbei am Raimartihof und dem weniger bekannten Matthisleweiher ging es schließlich zurück zum Startpunkt der Tagestour in Hinterzarten. Erschöpft und glücklich wurden die Zimmer in Ruhbühl bei Lenzkirch bezogen.