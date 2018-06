Empfingen Turbulente Jahre nehmen kein Ende

Alexandra Metzger berichtete über die Bereitschaftsleitung. Aktuell bestehe die Ortsgruppe aus 16 aktiven Helfern, einem Bereitschaftsarzt, drei Helfern vor Ort (HvO) in Empfingen und einem HvO in Dettingen. Metzger berichtete über viele Termine in 2017, bei denen das DRK präsent war, so das Hallenturnier der SGE, die Narrentage, Fasnetsdienste in Dettingen und Betra. Besonders die Beatparade verlangte vom DRK eine umfangreiche Präsenz.

Der Bericht der Jugendleitung, auch von Alexandra Metzger wahrgenommen, schloss sich an. Zurzeit betreue sie fünf Jugendliche im Alter zwischen 8 und 15 Jahren. In den Gruppenabenden, die alle 14 Tage freitags von 18.30 bis 20 Uhr stattfinden, werden die Jugendlichen unter dem Motto "Helfen macht Spass" an die Erste Hilfe herangeführt.

In der Grundschule und Werkrealschule in Empfingen gibt es vier Schulsanitäter, so Metzger erfreut. Aber diese haben keine Mittel zur Verfügung und ihnen fehle es an Ausrüstung.

Für den im Urlaub befindlichen Kassier Joachim Berger legte Stefan Günther den Kassenbericht für 2016 und 2017 vor. Der Ortsverein sei finanziell sehr gut aufgestellt. Es gebe einen Investitionsstau, so Günther. Die Defibrillatoren für die HvOs sind 19 Jahre alt. Die Helme entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard und der Anhänger stamme aus dem Jahr 1958.

An das DRK-Heim soll ein Materiallager angebaut werden. Dazu gibt es erste Gespräche.

Kreissozialleiterin Marion Schmid sprach auch ein Grußwort. Dieter Dettinger, stellvertretender Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, hob hervor, dass es nicht mehr wertgeschätzt wird, dass das DRK als Helfer vor Ort ist. Er munterte die Anwesenden dazu auf weiterhin zur Stange zu halten.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Alexandra Metzger als Jugendleiterin bestätigt und Lina Heger als ihre Stellvertreterin neu gewählt. Die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden bleibt weiterhin vakant.

Eine neue Bereitschaftsleitung und Bereitschaftsarzt müsste über eine Bereitschaftsversammlung gewählt werden.

Ehrungen gab es auch. Armin Schon ist seit 35 Jahren im DRK; Jochen Hauser seit 30 Jahren; für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Stefan Schäfer, Julia Fischer und Sandra Brendle geehrt; Doris Horschig-Ladenburger ist seit 10 Jahren im DRK.