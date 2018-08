Empfingen Truffner möchte Pflicht-Papiertonne

Empfingen. Aus der Schmuddelecke raus, ins allgemeine Sichtfeld rein. Die Container auf dem Platz neben dem Rasenplatz sind von der Weillindestraße aus jetzt besser einzusehen. Das sollte Müllferkel davon abhalten, dass sie ihren Müll wieder unsachgemäß entsorgen – indem sie ihn einfach neben die Container abstellen und sich aus dem Staub machen.

Bürgermeister Ferdinand Truffner hatte dafür eigens einen kleinen Wettbewerb unter seinen Bürgern ins Leben gerufen. Derjenige mit der besten Idee, wie man dieses Problem lösen könne, sollte 50 Euro bekommen. Viele Ideen hatten die Empfinger allerdings auch nicht, außer: der neue Standort. Doch siehe da: Schon wieder wurde jede Menge Papiermüll einfach danebengestellt. Dem Müllferkel war die bessere Sichtbarkeit wohl völlig egal.

Und nun? Truffner sagt klar, was er sich eigentlich wünscht. Zunächst appelliert er an seine Bürger, darüber nachzudenken, ob man so viel über das Internet bestellen müsse. Außerdem: Die Kreisverwaltung sollte über ein neues System nachdenken. "Am besten fände ich sowieso, wenn man die Container ganz abschafft und die blaue Papiertonne verpflichtend für alle Haushalte einführt." So würde es auch in anderen Landkreisen praktiziert.