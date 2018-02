Empfingen Truffner ist für Tempo 100 in Wiesenstetten

Die "Jungs vom Wohnwagen" hatten ein Studio für die Sendung "Kaffee oder Tee" aufgebaut. Als Gäste waren Johann Lafer und Bürgermeister Ferdinand Truffner anwesend. An Truffner gab es ein paar Fragen. "Was gefällt Ihnen am besten in Empfingen?" Antwort: Wiesenstetten. "Sie haben für viele Ziele und Veränderungen geworben. So soll der Flughafen Dommelsberg kommen und vor dem BER in Berlin fertig sein. Weiter soll eine Bierpipeline von Remmingsheim nach Wiesenstetten gebaut werden." Sucht Truffner in Wiesenstetten einen Bauplatz? Dann könnte er von der Krone direkt heimlaufen, so Truffner schlagfertig. Wie steht er zur Umgehungsstraße? Er sei dagegen, weil das Lärmproblem anders gelöst werden kann: "Wir lassen die Autos mit 100 km/h durch den Ort fahren. Dann sind sie wieder schneller weg. Mit den Blitzern bleibt es aber bei 50km/h, damit kommt Geld in die Gemeindekasse."

Eine RTL-Nachrichtensendung gab es auch. Nationaler Notstand: Kein Stuttgarter Hofbräu im Vereinskühlschrank. Die Erlebnisgastronomie Krone will einen zweiten Ruhetag einführen. Das sei gegen das Menschenrecht. Der Bierdurst des Menschen sei unantastbar.

Die Feuerwehr ist auch seit Jahren für so manches Highlight zuständig. Aber dieses Mal: Was machen wir dieses Jahr bei der Fasnet? Langes Überlegen, dann der Einfall, zunächst einmal Rückblick über die vergangenen Jahre zu halten. Es sei halt schön bei der Wiesenstetter Fasnet. Ein krönender Abschluss der DGH-Fasnet war der Auftritt der Shit Bulls.