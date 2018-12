Empfingen Theaterstück ist teilweise Open-Air

E mpfingen. Josef Pieroczak brachte eine selbst gebaute Krippe mit, die im Gemeindehaus einen würdigen Platz bekam, von den Gästen mit anerkennenden Worten und Aufmerksamkeit begrüßt und betrachtet. Nach dem Lied "Wir sagen euch an den lieben Advent" präsentierte Anke Reich einen Jahresrückblick in Bildern. Da gab es einiges zu erfahren, so zum Empfinger Frühstück, zur ökumenischen Bibelwoche, zum gemeinsamen Gottesdienstfeiern mit Mühlheim und Renfrizhausen, zu den Pfadfindern Kings Scout, und anderes mehr.

Gruber sagte: "Es war wieder viel los in der evangelischen Kirchengemeinde. Es fällt auch auf, was alles im Hintergrund gemacht wird, so beispielsweise die Organisation des Kuchenbuffets und die Dekoration der Tische bei diesem Adventsnachmittag, der Besuch von Geburtstagen durch Elizabeth Calow. Herzlichen Dank an alle, die sich in der Kirchengemeinde sichtbar und unsichtbar engagieren." Zum Dank gab es für die Ehrenamtlichen einen besonderen Kalender. David Gamerdinger trug mit seiner Gitarre "Ich steh an deiner Krippe hier" in einem eigenen Arrangement vor.

Am späten Nachmittag wurde das evangelische Gemeindehaus zur Kulisse für ein kurzes Theaterstück. Die Konfirmanden haben dieses als ihr Konfi-Projekt einstudiert. Vor dem Gemeindehaus erzählten sie, wie das berühmte Adventslied "Macht hoch die Tür" entstanden ist, dies damals im Jahr 1642 in Königsberg, als Pfarrer Georg Weissel von Haus zu Haus ging und die Weihnachtsfreude austeilen wollte. Was damals geschah, zeigten jetzt die Jugendlichen.