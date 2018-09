Eine alte Tradition ist in Empfingen wieder zum Leben erweckt worden. Für Bürgermeister Ferdinand Truffners Sohn Johannes Klemens wurde anlässlich seiner Taufe ein Taufschießen veranstaltet. Der Nachwuchs von Truffner und seiner Ehefrau Michaela wurde in der St. Georgs-Kirche von Dekan Alexander Halter getauft. Empfinger Vereinsvorstände und Vereinsvertreter versammelten sich vor der Kirche, um die Tradition des Taufschießens aufleben zu lassen. Überraschend wurden sie in ihrem Vorhaben durch eine Abordnung der Rottenburger Bürgerwache verstärkt. Für die Familie Truffner, Verwandte und Freunde, war es eine gelungene Überraschung. Foto: Baiker