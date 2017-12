Empfingen Symbole führen in die Adventszeit

E mpfingen. Da sang ein Kinderchor auswendig "Jesus, berühre mich", begleitet am Schlagzeug, mit dem Xylofon, Keyboard, Gitarre, mit zwei Querflöten. Es ist eine neue Kirchenband, bestehend aus gleichaltrigen Jungen und Mädchen, alle schon in jungen Jahren mit Musikinstrumenten sehr versiert. Kaplan Thomas Stricker zelebrierte den Familiengottesdienst.

An Stelle der Predigt ging es um "den Weg gehen in der Adventszeit", der die Menschen zur Geburt Jesu führen soll. Die Kinder legten sinnbildlich einige Gegenstände auf den Weg vor den Altar. Feste Schuhe: Sie stehen für einen Weg, die Adventszeit bewusst zu erleben. Landkarte (Bibel): Als Wegweiser dient auf dem Weg die Bibel. Ein Seil: Das Seil gibt in schwierigen Situationen Halt. Menschen haben die Gewissheit, Gott geht diesen Weg mit, ich bin nicht alleine. Jakobsmuschel (Begegnungen, Gemeinschaft): Auch im Gottesdienst macht man sich in der Gemeinschaft auf den Weg in den Advent.

Und so gab es noch weitere symbolische Gegenstände. Im Mittelgang wurde ein "Wegweiser" mit der Überschrift "Mein Weg durch den Advent" aufgestellt, der über die ganze Adventszeit stehen bleiben soll. Diese neue, noch junge Kirchenband soll zukünftig immer wieder Gottesdienste begleiten, dies auch mit einem Kinderchor, so bereits an Heilig Abend und an Ostern.