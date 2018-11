Empfingen Suche nach Kandidaten ist ein "mühsamer Prozess"

Die Unabhängige Bürgerliste (UBL) macht offensiv Werbung für die Wahl. Sie hat sogar das Strichmännchen, das einigen Empfingern noch aus der Werbekampagne zur Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr bekannt sein dürfte, wieder hervorgeholt. Denn damals hatten sich 13 Bürgermeisterkandidaten gefunden. Ob die Unabhängige Liste auch so viele Kandidaten für die Gemeinderatswahl finden wird? Freuen würde sie sich sicherlich. Xaver Kleindienst sagt als Vertreter der Fraktion: "Die Kandidatensuche ist ein mühsamer Prozess." Vor jeder Wahl habe man die gleichen Leute auf der Liste möglicher Kandidaten. Meist seien das Bürger, die in Vereinen aktiv sind. Man müsse den Ort geradezu "abgrasen", um Kandidaten zu finden. Trotzdem wird nicht jeder Kandidat, der später auf der Liste steht, auch gewählt. Dadurch gebe es einen gewissen Verschleiß an Kandidaten. Denn wer einmal nicht gewählt wurde, versucht es möglicherweise nicht noch einmal.

Für viele Leute spiele der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle. Zumindest die UBL treffe sich aber laut Kleindienst nicht regelmäßig zu gesonderten Fraktionssitzungen. Es sei denn, es gebe ein besonders wichtiges Thema zu besprechen.

Termin für interessierte Bürger