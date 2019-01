Empfingen Stricktreff hat auch weiterhin zu tun

Neugeborene werden nach wie vor mit Füßlingen versorgt

Natürlich freut Truffner sich über die hohen Geburtenzahlen und ist nicht der Meinung, dass 2018 in dieser Hinsicht ein Ausnahmejahr war. "2019 können wir zwar glaube ich keine 50 Kinder erwarten, aber wir kommen wohl wieder in die Nähe." Die Anzahl der Neugeborenen werde wahrscheinlich wieder auf das Niveau des Vorjahres sinken. In den höheren Geburtenzahlen sieht er einen Trend, der noch einige Jahre anhalten wird – "was ja auch sehr wünschenswert wäre".

Der Stricktreff, der seit knapp einem Jahr für die neugeborenen Empfinger Füßlinge und Schuhe strickt, wird also auch in den nächsten Jahren noch einiges zu tun haben. Grund zur Sorge, dass die Stricktreff-Frauen nicht mehr hinterher kommen, besteht aber nicht, wie Truffner versichert: "Unsere Ressourcen sind noch nicht ausgeschöpft, es kann also problemlos noch ein paar Jahre so weitergehen".