Empfingen "Stadion ist heute ein Schmuckstück"

Empfingen. In seiner Begrüßung stellte Bürgermeister Ferdinand Truffner fest, dass es im Fußball neben dem Talent, dem richtigen Trainer und dem Trainingseifer auch auf den Platz ankomme. Oft genug habe man schon gehört, dass der schlechte Platz an einem Fehlschuss oder Fehlpass schuld gewesen sei und man deshalb nicht gewonnen habe.

Sport habe in der Gemeinde Empfingen einen hohen Stellenwert, sei es die Tälesee-Halle, die Kunstrasenplätze, das Lehrschwimmbecken oder der Bewegungsparcours. "Empfingen hat eine große Infrastruktur für Sportreibende und Sportbegeisterte – und das ist gut so", sagte Truffner. Und ab heute habe man wieder ein optimales Rasenspielfeld. Fast eine halbe Million Euro wurde in die Sanierung gesteckt – 370 000 Euro für das Rasen-Spielfeld und 100 000 Euro für die Leichtathletik-Anlagen.

Bürgermeister Truffner dankte allen ausführenden Firmen unter Oberaufsicht der Firma Gfrörer Sportplatzbau und dem Planungsbüro Gfrörer, insbesondere der SGE mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Jung und Alt. Es zeige sich, dass durch das Ehrenamt viel bewegt werden kann. Truffner überreichte der Rentnertruppe der SGE, stellvertretend für alle Helfer einen Wanderpokal der Gemeinde. Dieser Pokal soll Anreiz für die "junge" Rentnertruppe sein und irgendwann von den "Alten" an die "Jungen" übergeben werden.