Empfingen Spindelpresse gibt dem Hammer Schlagkraft

Nach einer kurzen Einführung über das Projekt Stiftehalter hieß es, aktiv zu arbeiten. Sie durften feilen, fräsen, bohren, dies unter Anleitung von Ausbildungsleiter Frank Haßmann, den beiden Ausbildern Jannik Schäfer und Felix Sayer sowie von den Auszubildenden des ersten Lehrjahres Kim Taub, Lukas Krauter, Michel Beer, David Galwas, Eric Seifer, und des zweiten Lehrjahres Kevin Letzgus, Nick-Marcel Traub, Nico Ströbele, und Mark Weißhaar aus dem dritten Lehrjahr.

Die Stiftehalter aus Aluminium waren vorgefertigt. Das Werkstück wurde in einem Projekt selbstständig durch die Auszubildenden konstruiert und gefertigt. In fünf Fertigungsstationen CNC-Fräsen, CNC-Drehen, Feilen, Gravieren, Bohren galt es, restliche Arbeiten, so etwa die Löcher für die Stifte zu bohren. Die Kanten mussten mit der Feile entschärft und abgerundet werden.

Ein Messingschild, circa fünf Millimeter dick, musste in den Stiftehalter hineingeklopft werden. Da es für die Drittklässler doch ziemlich schwer ist, dem Hammer die volle Schlagkraft zu geben, wurde noch eine mechanische Spindelpresse zur Hilfe genommen.