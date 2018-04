Empfingen Spiegel sagt den Kindern: "Ihr alle seid die Schönsten hier"

Mit dem Theaterstück will Chamaeleon zeigen, dass man nur mit dem Herzen gut sieht. Die Mimik und Bewegungen der Kinder und deren Rufe zeigten, dass sie sich selbst mitten im Theaterstück fühlten. Sie wurden immer wieder mit hineingenommen. So fragte der Spiegel: "Darf ich die Wahrheit sagen oder nicht?" Ja und Nein, so unterschiedliche Antworten der Kinder. Als die Königin Schließlich gefangen und gefesselt wurde, freuten sich die Kinder begeistert. Zeigten ihre Freude sich aber auch durch das Klatschen, als sich die Königin und Schneewittchen (Mutter und Tochter) versöhnten, denn Schneewittchen gibt ihrer Mutter zu verstehen, was sie alles von ihr gelernt hat – Liebe, Klugheit, Lebensfreude. Am Ende des Theaterstückes hatten die Kinder noch Gelegenheit mit den Schauspielern in ihren Kostümen ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.