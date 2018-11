Empfingen Spendenaktion: Nevio hat seinen Treppenlift

25 .000 Euro hat der Treppenlift gekostet. Zur Finanzierung hatten viele Spender beigetragen. Im Advent des vergangenen Jahres gab es dafür eine große Spendenaktion. Nun, die Spender wollten auch sehen, für was sie gespendet hatten, durften die Helfer am gestrigen Sonntag in Wiesenstetten bei Nevio und seinem neuen Treppenlift vorbeischauen. Die Familie Klein-Wiele/Kaufmann hatte ihr Haus für einige Stunden geöffnet. Für Marcus Müller von der Firma Müller-Treppenlifte aus Albstadt war es selbstverständlich dabei zu sein, um für Fragen präsent zu sein, teilte er bei der Besichtigung mit.

Wichtiges Anliegen in Erfüllung gegangen

Der Treppenlift ist mit einer Fernbedienung ausgestattet. Nevio, der zu Beginn diese hilfreiche Technik doch reserviert beäugte, machte es immer mehr Spaß, damit die drei Ebenen Keller, Erdgeschoss und erster Stock zu anzufahren. So kann er sich trotz Rollstuhl nun viel selbstständiger im Haus bewegen.