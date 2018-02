Empfingen "Spaßchor Empfingen" macht Spaß

Die Einkaufsbänkle waren auch Thema. Dabei ging es um die Bänke, auf denen Leute warten können, in der Hoffnung, mitgenommen zu werden. Anscheinend kann aber dieses Warten jahrelang dauern. "I gugg in Kialschrank nae, oh oh oh oh – des kaa’s doch wohl id sei. Schao wieder nenns mei drenna. Dia Läda send so weit weg – ohne Auto ischs an Scheisdreck. Wia soll ich des nao trage – Ka mir des oaner saga? Seit des Johr geits was Neis, ond des isch jo echt was Feis, em Flegga stoand se rom. De isch a guade Sach fir Leute ohn Karre. En Haufa Stroßa stoand se, mir E‘pfenger mir hoand se, Vorbild fir andre Flegga. Do ka ma echt id meckra. Wenn ihr ens Dorf nuff fahrat, am Beekle ebber waadat, vom Laufa völlig hei, no ladet Ihr en ei."