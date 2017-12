Empfingen Sondierungsgespräche mit Gott

Empfingen. Dekan Halter konnte eine volle Kirche willkommen heißen. Auch uns gehe die Botschaft an: "Gott ist Mensch geworden. Diese Botschaft gilt auch in unserer Zeit. Jesus sagt Ja zu unserem Leben, dies ohne Vorbehalte. Weihnachten ist die Geburt des neuen Lebens, des Neuanfang."

In seiner Predigt griff Halter die Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition in Berlin auf, die gescheitert sind. Auf einer anderen Ebene habe dies funktioniert, bei der Beziehung Gott und Menschen. Wir feierten jetzt den Geburtstag dieser Koalition, so Halter.

In Sondierungsgesprächen mit Gott würde man die Forderung aufstellen, Gott möge den Kriegen dieser Welt ein Ende bereiten, die soziale Ungerechtigkeit beenden, Frieden schaffen, auf der Erde nicht Raubbau zu betreiben. Warum wäre Gott auf diese berechtigen Forderungen nicht eingegangen? "Gott will uns nicht als Marionetten, Gott achtet unsere Eigenständigkeit. Gott will uns seine uneingeschränkte Liebe geben, dies ohne Vorbedingungen. Eine wahre Liebe setzt immer Freiheit voraus. Es steht uns auch frei, diese Liebe abzulehnen. Damit wird aus Liebe Lieblosigkeit." Halter sehe die Koalition mit Gott heute auf schwachen Füßen, aber auf der anderen Seite komme für Gott ein Koalitionsbruch nicht in Frage. Gott gehe hinein in diese Welt, er rücke nicht ab von uns Menschen.