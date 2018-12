Empfingen Sie sind Botschafter des Schwäbischen

Aus seinem Buch "Flecka Gschwätz – s‘ ganze Jahr wunderfitzig" gab Fidel einige Geschichten aus dem Alltag, in denen sich so mancher Besucher wiederfinden konnte, zum Besten, untermalt von Lena mit der Gitarre. Die vorgetragenen Lieder seien "oifach gstrickt". Im Schwäbischen gibt es ein Wort, das niemand übersetzen kann und doch jeder weiß, was es heißt: "Sodele."

Die humorvolle Lesung wurde mit einigen Liedern aufgelockert, so ging es um den rechten Mann. "Wann isch ma a rechter Mann, wenn man alles besser weiß und alles duat und alles ka."

Fidel ging auch auf besondere Wörter und Ausdrücke der schwäbischen Sprache ein, die von Dorf zu Dorf unterschiedliche Bedeutungen haben. Am Ende dieses Abends gab es von den Gästen viel Beifall und Zugaberufe, dem das Duo mit zwei Liedern gerne nachkam.

Das Duo tritt hauptsächlich in der Region auf, so zehn bis 15 Auftritte im Jahr. Die Geschichten stammen aus dem Leben. So erfahre man dies oder jenes und schon ist es geschrieben.