Empfingen Senioren erfreuen sich am Nikolaus

Empfingen. Das Haus am Kehlhof in Empfingen ist eine betreute altengerechte Wohnanlage, in dem die Fördergemeinschaft St. Georg im Auftrag der katholischen Kirchengemeinde St. Georg Empfingen die Grunddienste organisiert. Dafür hat die Fördergemeinschaft St. Georg ein Betreuungsteam eingesetzt. Zunächst gab es Kaffee mit Zopf und Christstollen.

Der Mundharmonikaclub aus Betra unter Leitung von Marianne Stribick überraschte die Bewohner mit einem Potpourri bekannter Lieder, darunter auch als Highlight die Empfinger Nationalhymne "Der alte Schäfer". Hilde Baiker meinte zur musikalischen Unterhaltung auch gleich, dass man einen Walzer tanzen könnte, wenn genügen Platz zur Verfügung stände. Zudem bewunderte sie die Musiker ob ihrer Ausdauer, denn diese erfreuten mit ihren Liedern ohne eine Verschnaufpause.

Auch der Nikolaus stattete den Senioren noch einen Besuch ab. Die Bewohner freuten sich über den Besuch des Nikolaus, ja sie hatten schon darauf gewartet, kommt er doch jedes Jahr.