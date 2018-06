Empfingen Sein Geheimnis: "mäßig leben"

1946 heiratete er Katharina, geborene Hipp. Drei Kinder wurden geboren, die noch heute alle in Empfingen wohnen. Seine Ehefrau starb im Jahr 2005.

Fußballspielen war sein großes Hobby. Mit 18 Jahren spielte er in der 1. Mannschaft in Empfingen auf dem damaligen "schrägen" Sportplatz. Noch heute schaut er gerne Fußball im Fernsehen an. Die Sportgemeinschaft Empfingen – er gehört zu den Mitbegründern in 1946 – ernannte ihn 1977 zum Ehrenmitglied. Er war mehrere Jahre Ausschussmitglied und als Fußballer Stürmer.

Geistig ist Hinger noch voll rüstig und interessiert sich sehr, was in Empfingen und Umgebung los ist. Zudem liest er noch jeden Tag den Schwarzwälder Boten.

Sein Lebensmotto: mäßig und regelmäßig leben. Ja, er ist ein sehr zufriedener Mensch – denn "so wie es ist, ist es", ist einer seiner Leitsprüche.

Hinger hatte noch nie ein Auto und auch nie einen Traktor. Urlaube kennt er auch nicht. Er war auch noch nie krank. Von seiner Tochter Vroni wurde er liebevoll versorgt. Seit zwei Jahren lebt er im Seniorenheim Schanzgasse in Empfingen, denn ein Oberschenkelbruch und eine Lungenentzündung fesselten ihn an den Rollstuhl.

Den Lebenslauf seines Vaters betrachtend, stellt sein Sohn Gerhard fest: Mein Vater hatte einfach viel Glück in seinem Leben.

Hinger kann seinen Geburtstag heute bei guter Gesundheit und in geistiger Frische feiern. Zu den Gratulanten zählen seine drei Kinder, fünf Enkel und acht Urenkel, an denen allen er eine große Freude hat. In der Erlebnisgastronomie Seeblick wird gefeiert.