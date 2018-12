Empfingen Schwierige Orangen-Ernte im Schlamm

Das System ist einfach: Am liebsten ist es ihnen, wenn die Kunden telefonisch die Früchte vorbestellen, sodass besser kalkuliert werden kann, was die Spedition an Früchten anliefern soll. Diese können dann Donnerstag und Freitag abgeholt werden. Am Samstag ist dann freier Verkauf für das Obst, was übrig geblieben ist. Neben Orangen und Mandarinen kommen später Zitronen dazu, wenn sie reif für die Ernte sind.

In dieser Woche zeigte sich, dass die Lieferung über 2500 Kilometer schon eine besondere Herausforderung ist. Beim Abladen des Lkw im Schwarzwald, nur 80 Kilometer von Empfingen kippte der Fahrer mit dem Gabelstapler um und musste ins Krankenhaus. Schnell wurde nach einem Ersatz für den Fahrer gesucht. Doch Speditionen sind total ausgelastet. So musste ein Fahrer aus Sizilien eingeflogen werden. Die Lieferung kam mit Verspätung in Empfingen an. "Das hat einige Kunden leider verärgert. Aber das sind Unwägbarkeiten, die man leider nicht im Griff hat."

Wer übrigens zu Weihnachten Früchte von GöHa haben möchte, muss sich sputen. Wer noch bis einschließlich Montag bestellt, bekommt seine Vitamine sicher zu Weihnachten.

"Die Lkw-Plätze", so Götz, "sind immer sehr schnell ausgebucht, denn zu Weihnachten herrscht natürlich die größte Nachfrage." Wer also später bestellt, muss dem Glück vertrauen.

Da aber, wie jedes Jahr, Weihnachten so überraschend kommt, wird immer etwas mehr geordert. Aber auch dieser Vorrat ist mal aufgebraucht.

Weitere Informationen: www.goeha.de