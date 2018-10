Empfingen Schwäbische "Sau-Gosch" kommt an

Empfingen. Die Schwobakomede ist ein loser Zusammenschluss von befreundeten schwäbischen Mundartkünstlern, die sich 2014 zusammengefunden haben, um die 700 Straßenkinder in Stuttgart zu unterstützen. Dem Zusammenschluss gehören sieben Mundartkünstler an, die in unterschiedlicher Zusammenstellung auftreten, mal alle, mal nur einzelne. Musikalisch begleitet wurden die drei von der Spundlochmusig, der auch Wulf Wager angehört.

Thomas Joachim, Vorsitzender der Kulturgemeinschaft Narrenzunft und Trachtengruppe, begrüßte die volle Halle. Nach dem musikalischen Auftakt der Spundlochmusig trat Wolf Wager auf die Bühne mit der Aufforderung, beim Nachbarn einzuhängen, denn es sei so viel Unfrieden in der Welt. Und los gings. "Wir leben in einer von Frauen dominierten Welt, denn die Männer sind nicht in der Lage, die einfachsten Aufgaben lösen, wenn Frauen dabei sind. Warum hat Gott Adam zuerst geschaffen? Damit Eva Gott nicht dreinsprechen kann."

Auch Wulf Wager ist der Überzeugung: "Gottes schönste Gabe ist der Schwabe". Die Bronnweiler Weiber (Friedel Kehrer und Mary Lutz) erklärten, dass sie von einem sehr kleinen Ort kommen, denn wenn sie nicht mehr da sind, ist niemand mehr da. Die Stuttgarter, Esslinger und "Blödlinger" seien die drei Edelschwaben. Die Politik sei einfach, da müsse man nur "drüber schwätzen" können. "Umso mehr die Politiker davon schwätzen, umso weniger verstehen sie davon", so die Bronnweiler Weiber.