Empfingen Schlupfwespen sind in Aktion

Empfingen. Sie sind ein praktisches und einfaches Mittel im Kampf gegen den Holzwurm: Schlupfwespen. Auch der Empfinger Gemeinderat hatte sich für die Schädlingsbekämpfung durch Insekten im Heimatmuseum entschieden und dem Unternehmen APC (Allround Pest Control) aus Nürnberg den Auftrag erteilt. Biologin Judith Auer, die bei APC für Projektmanagement, Forschung und Entwicklung zuständig ist, bringt die Schlupfwespen am Montagmittag nach Empfingen. Sie transportiert die Insekten in einem kleinen Koffer in zehn Röhrchen. Rund 1000 Tiere hat sie dabei. Mit Wespen haben sie nicht viel gemeinsam. Auer sagt: "Wespen können fliegen, Schlupfwespen fliegen aber nicht gerne." Auf den ersten Blick sehen sie Ameisen ähnlich. Was jedoch auffällt sind der lange Stachel und die Fühler. Für den Menschen geht von den Insekten keine Gefahr aus. Denn mit ihrem neun Millimeter langen Stachel stechen sie lediglich in das Holz, um zunächst die Larve des Holzwurms zu lähmen und dann ihr eigenes Ei auf die Larve zu legen. Im nächsten Schritt schlüpft die Larve der Wespe und ernährt sich fortan von der Larve des Holzwurms. Die Holzwurmlarve stirbt und nachdem sich die Schlupfwespenlarve verpuppt hat, fliegt die fertige Wespe davon und sucht sich eine neue Wirtslarve zur Eiablage.

Bevor die Wespen im Heimatmuseum ihre Arbeit aufnehmen können, geht Auer unter anderem mit den Empfingern Dieter Reich und Roland Walter sowie dem Tübinger Architekten Michael Stoll durch das Museum, um den Schädlingsbefall zu analysieren und geeignete Stellen zur Aussetzung der Tiere zu finden. Das Fazit: Viele Gegenstände, die in dem vierstöckigen Museum ausgestellt sind, sind befallen. Ein Beispiel ist der Webstuhl im Nebenraum des Museums: Eine Schicht von Sägemehl ist auf einer Kante zu entdecken. Sie zeugt von der regen Aktivität des Holzwurms. Alle befallenen Ausstellungsstücke müssen ausgeräumt und in einer Wärmekammer behandelt werden.

Fußboden ist in Ordnung