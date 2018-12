Empfingen Schlupfwespen leisten gute Arbeit

Empfingen. Die Suche nach dem Holzwurm im Empfinger Heimatmuseum ist nicht einfach. Mit einer hellen Taschenlampe und Lineal sucht die Biologin Judith Auer die Stellen an den Balken ab, an denen im Mai die ersten Schlupfwespen ausgesetzt wurden.

Schlupfwespen stechen mit ihrem neun Millimeter langen Stachel in das Holz, um die Larve des Holzwurms zu lähmen und dann ihr eigenes Ei auf die Larve zu legen. Im nächsten Schritt schlüpft die Larve der Wespe und ernährt sich fortan von der Larve des Holzwurms. Die Holzwurmlarve stirbt und nachdem sich die Schlupfwespenlarve verpuppt hat, fliegt die fertige Wespe davon und sucht sich eine neue Wirtslarve zur Eiablage.

Diesen Vorgang haben die Wespen im ersten halben Jahr im Heimatmuseum zufriedenstellend umgesetzt. Denn Auer findet an den Balken mehr kleine als große Löcher. Ein gutes Zeichen: Denn die kleinen Löcher stammen von den Schlupfwespen, die sich im gesamten Museum ausgebreitet haben. Große Löcher sind die Spuren des Holzwurms. An der ersten Stelle, die Auer kontrolliert, findet sie keine neuen Löcher, die von einem Schädling stammen. Auch die nächste Stelle sieht gut aus: "Es sind drei neue Schlupfwespenlöcher hinzugekommen. Das ist sehr positiv", sagt sie. An der dritten Stelle ist noch ein Holzwurmloch hinzugekommen. "Da ist wohl einer noch nicht erwischt worden", sagt sie.