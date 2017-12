Empfingen Schindler räumt das Chef-Büro

Am ersten Werktag im neuen Jahr wird er in Bad Hindelang im Allgäu auf Langlaufski stehen, kündigt er an. Den Urlaub zu Jahresbeginn mit dem Sportverein Bad Immnau macht er schon seit Jahren, musste aber immer wegen der Feuerwehrhauptversammlung und eines darauffolgenden Seniorennachmittags früher zurückreisen. "Mein Kalender gehört ab 1. Januar mir", sagt Schindler bestimmt.

Im neuen Jahr werde er außerdem sein Haus aufräumen und die Zeit genießen, die er mit Familie, insbesondere mit den Enkeln – der Kleinste ist gerade mal drei Jahre alt – verbringen kann. Der Ruhestand wird im Französischen als "troisième âge" bezeichnet, wie Schindler von seinen französischen Freunde aus Empfingens Partnerstadt La Roche Blanche weiß. Wörtlich übersetzt bedeutet das so viel wie der dritte Lebensabschnitt. "Wie lange darf man in Rüstigkeit und Gesundheit leben?", fragt sich Schindler. Eine Antwort darauf kann ihm niemand geben.

Geschenke zum Abschied hat auch Schindler im Rathaus verteilt. Mit diebischer Freude fragt er seine Mitarbeiter am Freitag: "Hast du schon deinen Schreibtisch gesehen?" Große Aktenstapel hat er im Haus verteilt. Auf seinem Schreibtisch wird ein Aktenpaket übrig bleiben für Truffner. So aufgeräumt wie jetzt sei das Büro in den letzten Jahrzehnten kein einziges Mal gewesen, gibt Schindler zu. Viel altes Papier – manches davon mehr als 30 Jahre alt – wartet am Schredder im Erdgeschoss auf seine Vernichtung.

Am Morgen des 2. Januar gibt er den Rathausschlüssel ab. Dann ist seine Ära vorbei.

Ins Rathaus wird er zurückkehren, wenn sein Reisepass 2019 ausläuft, sagt er scherzhaft. Ob er es so lange aushält? Vielleicht wird er auch gerufen: Er habe Truffner angeboten, sich mit ihm noch ein mal über die Akten zu setzen und zu erklären, was zwischen den Zeilen steht.