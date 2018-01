Empfingen Schädlinge breiten sich in Monokulturen schnell aus

Munz sagt: "Schon seit ungefähr 5000 Jahren wird die Teepflanze vom Menschen genutzt. Tee ist nach Wasser das am meisten konsumierte Getränk der Welt. In der deutschen Sprache wird der Begriff Tee auch noch für eine Vielzahl weiterer Heißgetränke, wie Früchtetee, Kräutertee, Rooibos und weitere verwendet." Etwas spaßig könne man fast sagen: "Alles, was mit heißem Wasser zubereitet wird und nicht Kaffee oder Suppe ist, wird Tee genannt."

Der echte Tee wächst laut Munz in den Tropen etwa bis zum 40. Breitengrad nördlicher und südlicher Breite und in Höhenlagen von Meereshöhe bis hinauf in etwa 2200 Meter Höhe. Dabei benötige er vor allem hohe Niederschlagsmengen von mindestens 2500 Millimetern pro Jahr. Zum Vergleich: In Deutschland regne es im Mittel etwa 800 Millimeter pro Jahr.

Munz erklärt: "Tee wird ganz überwiegend auf Plantagen angebaut, deren Größe von wenigen Hektar, bis zu Großbetrieben mit über 5000 Hektar Fläche reicht. Die Teepflanze wird ständig zurückgeschnitten, damit man die Blätter bequem pflücken kann. Tee würde sonst, je nach Art, zu richtigen Bäumen mit 7 bis 14 Metern Höhe, heranwachsen." Neben den schon erwähnten hohen Niederschlagsmengen brauche Tee einen sauren Boden und intensive Sonneneinstrahlung. Ideal seien kühle Nächte und heiße Tage. Da Tee eine sogenannte Dauerkultur sei, blieben die einzelnen Teebüsche lange Zeit auf dem gleichen Standort, teilweise über 100 Jahre. "Junge Teebüsche benötigen drei bis fünf Jahre, bis sie das erste Mal gepflückt werden können. Teilweise werden sie aus Samen gezogen, heute aber meist aus Stecklingen", sagt Munz.