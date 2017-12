Empfingen/Rottweil Banküberfall: Angeklagter ist schuldfähig

Ehrliche Entschuldigungen und Zeugenaussagen mit einigen Wiederholungen – im Fall des Banküberfalls in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und des versuchten Banküberfalls in Empfingen stand am Montag ein langer Verhandlungstag bevor. Es wurden elf Zeugen zur versuchten schweren räuberischen Erpressung gehört.

Zunächst äußerten sich vier Angestellte der Empfinger Bankfiliale. Drei davon waren beim eigentlichen Vorfall am späten Nachmittag des 23. Dezembers 2016 dabei, eine Zeugin hatte den Angeklagten nur mittags gesehen, als er erstmals in die Filiale kam. Die Schilderung des Vorfalls ähnelte sich bei den Zeugen, doch zeigte sich in ihren Ausführungen, wie unterschiedlich stark sie das Erlebte getroffen hatte.

Während ein Kassierer den Angeklagten mit Pfefferspray attackierte und laut "Alarm!" rief, hatte sich eine andere Bankangestellte unter ihren Schreibtisch geflüchtet. Das Wort "Bombe" habe sie aus der Fassung gebracht. "Ich dachte nur noch: ›Das war’s jetzt‹", erinnert sie sich vor Gericht. Bei allen Angestellten entschuldigte sich der Angeklagte, den Tränen nahe. Manche taten das nur mit einem Nicken oder einem "Ist ok" ab, doch eine Angestellte nahm die Entschuldigung ganz offensichtlich an: "Danke für Ihre Worte. Ich hoffe, dass Sie den richtigen Weg zurück ins Leben finden, das wünsche ich Ihnen wirklich."