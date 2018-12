Empfingen Rot, Weiß und Silber hoch im Kurs

Empfingen-Wiesenstetten. Sonnenschein lockte am Samstagnachmittag viele Einheimische und Auswärtige ins katholische Gemeindehaus in Wiesenstetten. Dort versetzt die beeindruckende Vielfalt an liebevoll und geschmackvoll gebundenen Adventskränzen, Gestecken, Türkränzen und vieles mehr die Besucher jedes Jahr aufs Neue in Staunen.

Seit 34 Jahren schaffen alle Jahre wieder zum Advent Frauen aus Wiesenstetten und Dommelsberg im Pfarrhaus ihre vorweihnachtlichen Kunstwerke. Auch in diesem Jahr trafen sich wieder elf Frauen zwei Wochen vor Adventsbeginn, um unermüdlich und täglich an ihren festlichen Kränzen und Gestecken zu arbeiten.

Mutige Kreationen in grau und grün mit Naturmaterialien