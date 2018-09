Empfingen Rosengarten-Senioren feiern Schlager aus den 20er-Jahren

In seinem Repertoire hatte das Duo Schlager aus den 1920er-Jahren. Am Klavier brachte Schaubach zu Gehör: "Heinzelmännchens Wachparade", "Edelweiß", "Für mich soll‘s rote Rosen regnen", "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", "Bel ami", "Ich bin nur ein armer Wandergesell", "Ich tanz mit Dir in den Himmel hinein" und weitere Lieder. Zu jedem Lied hatte Schaubach nette Erklärungen parat, die bei den Heimbewohnern so manches Lächeln auslösten. Einige Heimbewohner bewegten sich gerne zu den Melodien mit und dachten dabei wohl an längst vergangene Tage, als sie das Tanzbein schwangen.

Monika Obstfelder, Eigentümerin vom Pflegehaus Rosengarten, sprach von einer traumhaften Auswahl. Sie bedauerte, dass die Musiker nicht in der Nähe wohnen. Die Heimbewohner können oft die Texte noch auswendig, mitsingen oder mitsummen.

Gerhard Schaubach, von Haus aus Musikpädagoge, leitet seine private Musikschule Schaubach in Altenstadt, Hessen. Seine Musikschule ist vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst anerkannt als berufsvorbereitende Einrichtung. Seine Lebensgefährtin Sabine Scheffel ist als Geigerin an der Oper in Frankfurt beim Opernorchester fest angestellt. Sie hat dort seit über 20 Jahren die Funktion einer stellvertretende Stimmführerin der zweiten Geigen.