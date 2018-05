Empfingen Rhythmusgruppe sucht dringend Verstärkung

Empfingen. Die Rhythmusgruppe Empfingen besteht derzeit aus nur noch sechs Mitgliedern. Es liegt nicht am Desinteresse, sondern die Gründe dafür sind unter anderem im fortschreitenden Alter und in Krankheiten zu finden. Für die Gruppe stellt sich nun die Frage – weitermachen oder gar aufhören? Daher geht ein Aufruf der Mitglieder der Rhythmusgruppe an alle: Bei den kommenden Terminen am Montag, 14. Mai und 28. Mai, jeweils von 15 bis 16 Uhr in der Georgstube des Katholischen Gemeindezentrums Empfingen, würde man gerne neue Mitglieder begrüßen.