Empfingen Rettungswagen braucht oft zu lange

Ergebnisse in Rottenburg sind deutlich besser

Schlecht ist die Notfallversorgung auch in Starzach. Die Fahrt des Rettungswagens nach Starzach dauert durchschnittlich bis zu 12:04 Minuten. Bei jedem zweiten Notfall braucht der Rettungswagen sogar bis zu 16:25 Minuten, bei jedem 20. Fall noch länger. Die Notfälle im Ort wurden damit 2016 in 64,9 Prozent der Fälle innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 15-Minuten-Frist versorgt. Innerhalb der medizinisch wünschenswerten Eintreffzeit von zehn Minuten schafft es der Rettungswagen nur zu 2,6 Prozent der Einsätze. Starzach ist damit stark unterversorgt.

Etwas besser ist die Versorgung in Horb. Die Fahrt des Rettungswagen zum Einsatzort dauert durchschnittlich bis zu 6:35 Minuten, bei jedem zweiten Notfall braucht der Rettungswagen bis zu 14:49 Minuten. 91,1 Prozent der Notfälle werden innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Frist versorgt. Zu 63,8 Prozent der Einsätze schafft es der Rettungswagen innerhalb von zehn Minuten. Aufholbedarf gibt es also auch in Horb.

Besser als Empfingen ist auch Eutingen versorgt. Die Fahrt des Rettungswagen nach Eutingen dauert im Mittel bis zu 8:01 Minuten. Bei jedem zweiten Notfall braucht der Rettungswagen sogar bis zu 16:22 Minuten. Damit werden 85,7 Prozent der Notfälle innerhalb von 15 Minuten erreicht. Innerhalb der medizinisch wünschenswerten Eintreffzeit schafft es der Rettungswagen zu 49,8 Prozent.

Besser ist die Situation in Rottenburg. Die Fahrt des Rettungswagen nach Rottenburg dauert durchschnittlich nur bis zu 5:21 Minuten. Bei jedem zweiten Notfall braucht der Rettungswagen bis zu 12:51 Minuten. In 95,3 Prozent erfüllt der Rettungsdienst die gesetzlichen Anforderungen. In 75,6 Prozent schafft der Rettungswagen es innerhalb von zehn Minuten zum Einsatzort.