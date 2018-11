Empfingen Rat stoppt Vergabe von Bauplätzen

Welche Potenziale könnte es in Zukunft geben? "Wir prüfen gerade, welche Flächen wir mit Paragraf 13b BauGB umsetzen können", sagt Truffner. Der erlaubt, dass pro Gemeinde insgesamt bis zu 10 000 Quadratmeter Grundfläche an Außenbereichsflächen an bestehenden Baugebieten erschlossen werden dürfen – natürlich nur, wenn die Eigentümer der Grundstücke zum Verkauf an die Gemeinde bereit sind. Die 10 000 Quadratmeter können auf einem Fleck, aber auch auf verschiedene Baugebiete verteilt genutzt werden (wir berichteten). Am Baugebiet Fischinger Weg/Stuga scheint das größte Potenzial zu liegen.