Empfingen Rasantes Wachstum fordert Kreativität

Emp fingen. Vor sechs Jahren habe letztmalig eine Dasylirion acrotrichum in der Kakteensammlung des Empfingers Holger Dopp geblüht und damals zur Überraschung seines Pflegers einen gewaltigen Blütenstand von nahezu fünf Metern gebildet. Seinerzeit habe in aller Eile sogar ein Loch in das gerade mit neuen Plexiglasscheiben versehene Gewächshausdaches geschnitten werden müssen, weil der Blütenstand pro Tag mit etwa 10 bis 15 Zentimetern Wachstumsgeschwindigkeit atemberaubend rasch in die Höhe gewachsen sei. Im Spätherbst sei der zwischenzeitlich verblühte Rest des Blütenstandes herausgeschnitten und als sichtbare Attraktion für Jedermann aufgehoben worden. Das Loch im Gewächshausdach sei wieder sorgfältig verschlossen worden.

Die Wachstumsgeschwindigkeit des neuen Blütenstandes dieser Dasylirion-Art sei zur Zeit noch größer. Am Morgen des 29. Mai habe Dopp in das Gewächshausdach eine weitere Öffnung für den aktuellen Blütenstand, der zu diesem Zeitpunkt das Gewächshausdach gerade eben mal von unten berührte, geschnitten. Am 10. Juni habe der Blütenstand über dem Gewächshausdach bereits nahezu drei Meter erreicht. Zusammen mit den 150 Zentimetern unter dem Dach komme man dann bereits auf etwa 4,50 Meter.

Sehenswerte und ungewöhnliche Blütenpracht