Empfingen Räte wollen auf digitaler Welle surfen

Empfingen. Ein digitaler Ortsspaziergang, die Gemeinde-Homepage auch als App – seit Bürgermeister Ferdinand Truffner (CDU) im Amt ist, spielen auch solche Themen in Empfingen eine immer größere Rolle. Mittlerweile erfährt man auch online mehr über die Gemeinde.

Auf Facebook ist täglich Neues zu erfahren und auch die Homepage hat einen neuen Schliff bekommen. Neuerdings sind auch die Sitzungsunterlagen des Gemeinderats in einem Bürgerinformationssystem auf der Gemeinde-Website abrufbar.

All das reicht Truffner allerdings noch nicht. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte er dem Gremium das Förderprogramm Digitalisierung und Heimat vor – ein Projekt des Gemeindetags Baden-Württemberg. Entwickelt hat das Projekt Klaus Koziol, Inhaber einer Professur für Social Marketing an der katholischen Hochschule Freiburg. Ziel sei "die Revitalisierung der emotionalen Bindung der Bürger an die reale Gemeinde und damit die Identifikation mit der Gemeinschaft vor Ort". Darüber hinaus ziele das Projekt "auf die Stärkung des sozialen Zusammenhalts unter den Bürgern" hin. Das klingt doch etwas sehr bürokratisch, deshalb bietet man in der Projektvorstellung schon gleich einen spannenderen Satz mit: "Die Gemeinde soll auch in einer digitalen Welt Heimat bleiben."