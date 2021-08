1 Einen verdienten Heimsieg sicherte sich die SG Empfingen gegen Nehren.Foto: Wagner Foto: Schwarzwälder Bote

Gelungener Saisonstart für die SG Empfingen. Durch einen kuriosen Treffer von Christian Gier in der Nachspielzeit gelang ein verdienter 2:1 Erfolg gegen den SV Nehren, den man schon vor Kurzem im Pokal schlagen konnte.

SG Empfingen – SV Nehren 1:2 (1:2). Bei strömenden Regen begannen beide Teams recht forsch mit ausgeglichenen Spielanteilen. Die Gastgeber versuchten immer wieder mit langen Diagonalbällen das Spiel zu verlagern, doch der letzte Pass Richtung Strafraum kam oft nicht an. Die Gäste strahlten zunächst aber auch keine Torgefahr aus, lediglich nach knapp einer Viertelstunde musste Matthias Müller einmal per Faustabwehr eine brenzlige Situation klären, während auf der Gegenseite der stark aufspielende Dominik Bentele zweimal mit seinen Abschlüssen scheiterte. Gegen Ende der ersten Hälfte kam dann etwas mehr Leben in die Partie. Als Empfingens Fabian Singer alleine auf den Kasten von Michael Geiger zulief, wollte er die Kugel ins lange Eck schlenzen, scheiterte aber am Gästekeeper.

Auch den zweiten Abschnitt begannen die Empfinger mit leichtem spielerischem Übergewicht. Alleine vom Chancenplus her wäre nun eine Führung in Ordnung gegangen. Aber auch Nehren blieb gefährlich, vor allem wenn sie auf der rechte Seite den schnellen Oliver Traub in Szene setzte, doch spätestens beim sicheren Matthias Müller war Endstation. Nach einer Stunde dann die Führung der Heimelf. Zunächst nagelte Dominik Bentele einen Freistoß hoch an den Pfosten, den zweiten Ball setzte Dennis Rebmann flach ins Netz. Alles schien auf einen knappen Heimerfolg hinauszulaufen. Nur einmal wurde Oliver Traub zu viel Raum gegeben, der starke Gästestürmer drehte sich um die eigne Achse und schweißte den Ball kurz vor Ende der regulären Spielzeit schön in den Winkel. Die Gastgeber aber ließen die Köpfe nicht hängen und profitierten in der Nachspielzeit von einem Lapsus des nicht sicher wirkenden Gästekeepers Michael Geiger. Diese kam aus seinem Kasten, wollte klären, schoss aber ohne Not seinen eigenen Mitspieler an, was zur Steilvorlage für den schnellen Christian Gier wurde, der den Ball dann nur noch in den leeren Kasten schieben brauchte.

Tore: 1:0 (60.) Dennis Rebmann, 1:1 (88.) Oliver Traub, 2:1 (90.+3) Christian Gier

MANNSCHAFT

SG Empfingen: Matthias Müller (TS), Dominik Bentele (86. Daniel Schima), Uwe Heckele, Fabian Singer, Nico Trick, Dennis Rebmann,, Pascal Seil, Matthias Mock, Panagiodis Karapidis (69.Christin Gier), Timo Theurer, Philipp Kress

TRAINERSTIMME

Philipp Wolf (SG Empfingen): "Wenn man in der Nachspielzeit den Siegtreffer markiert, ist sicher etwas Glück dabei. Doch wenn man die ganze Begegnung anschaut, ist schon aufgrund der Mehrzahl an Chancen der Sieg verdient. Ich denke man kann sagen, wir waren das eine Tor besser. Jetzt müssen wir in Tuttlingen nachlegen."

Schiedsrichter: Bahri Kurz, Nico Herrmann, Linus Ebner

SG Empfingen – SV Nehren 1:2 (1:2). Bei strömenden Regen begannen beide Teams recht forsch mit ausgeglichenen Spielanteilen. Die Gastgeber versuchten immer wieder mit langen Diagonalbällen das Spiel zu verlagern, doch der letzte Pass Richtung Strafraum kam oft nicht an. Die Gäste strahlten zunächst aber auch keine Torgefahr aus, lediglich nach knapp einer Viertelstunde musste Matthias Müller einmal per Faustabwehr eine brenzlige Situation klären, während auf der Gegenseite der stark aufspielende Dominik Bentele zweimal mit seinen Abschlüssen scheiterte. Gegen Ende der ersten Hälfte kam dann etwas mehr Leben in die Partie. Als Empfingens Fabian Singer alleine auf den Kasten von Michael Geiger zulief, wollte er die Kugel ins lange Eck schlenzen, scheiterte aber am Gästekeeper.

Auch den zweiten Abschnitt begannen die Empfinger mit leichtem spielerischem Übergewicht. Alleine vom Chancenplus her wäre nun eine Führung in Ordnung gegangen. Aber auch Nehren blieb gefährlich, vor allem wenn sie auf der rechte Seite den schnellen Oliver Traub in Szene setzte, doch spätestens beim sicheren Matthias Müller war Endstation. Nach einer Stunde dann die Führung der Heimelf. Zunächst nagelte Dominik Bentele einen Freistoß hoch an den Pfosten, den zweiten Ball setzte Dennis Rebmann flach ins Netz. Alles schien auf einen knappen Heimerfolg hinauszulaufen. Nur einmal wurde Oliver Traub zu viel Raum gegeben, der starke Gästestürmer drehte sich um die eigne Achse und schweißte den Ball kurz vor Ende der regulären Spielzeit schön in den Winkel. Die Gastgeber aber ließen die Köpfe nicht hängen und profitierten in der Nachspielzeit von einem Lapsus des nicht sicher wirkenden Gästekeepers Michael Geiger. Diese kam aus seinem Kasten, wollte klären, schoss aber ohne Not seinen eigenen Mitspieler an, was zur Steilvorlage für den schnellen Christian Gier wurde, der den Ball dann nur noch in den leeren Kasten schieben brauchte.