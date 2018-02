Empfingen "Psychologie kann dir nicht sagen, wo du hingehen sollst"

Empfingen. "Schlüsselkompetenz zur Lebensbewältigung" ist das Thema beim Empfinger Frühstück am Dienstag, 20. Februar, um 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Empfingen. Referentin ist Beate Weingardt, Theologin und Psychologin aus Tübingen. In einem Interview hat sie mit uns über ihr Thema gesprochen.