Empfingen Projekt für Pflegebedürftige nimmt Fahrt auf

Rund um den See

Zuletzt kamen, bei gutem Wanderwetter, elf Frauen und Männer zum Rosengarten, um den Bewohnern, die auf einen Rollstuhl oder einen Rollator angewiesen sind, frische Luft zu verschaffen. Zunächst ging es gemächlich rund um den Tälesee und es bot sich Gelegenheiten für Gespräche über die Krautländer oder über den Fußball, wie er früher war. Anschließend statteten die Ausflügler dem Kleintierzüchterverein einen Besuch ab, dessen Mitglieder dankenswerterweise Käfige und Ställe öffneten und den betagten Gästen so eine weitere willkommene Abwechslung ermöglichten. Einige erinnerten sich und erzählten freudig, früher ebenfalls Hasen und Hühner im Stall gehabt zu haben. Pünktlich zur Vesperzeit trafen alle wieder im Haus ein – müde und hungrig, aber gut gelaunt und zufrieden.

Die nächste Ausfahrt findet am Montag, 1. Oktober, um 15 Uhr, statt. An diesem Nachmittag kommen die Bewohner des Hauses Schanzgasse in den Genuss, von ehrenamtlichen Helfern ausgeführt zu werden.