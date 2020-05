Empfingen "Popup-Autokino" mit 90 Plätzen startet

Es sei einfacher, die Beatparade zu organisieren, da man dabei auf Jahrzehnte lange Erfahrungen zurückgreifen kann, als das jetzige Event Autokino mit weiteren Überraschungen.

"Joker" und "Känguru-Chroniken" am gefragtesten

Bisher seien 219 Tickets bestellt worden, womit Sven Warnke relativ zufrieden sei. Aufgrund der bisherigen Ticketverkäufe würden sich die Filme "Joker" und "Känguru-Chroniken" als Renner erweisen.

Die Leinwand hat eine Größe von 20 Quadratmetern. Auch von den Autos, die weiter hinten in der Reihe stehen, kann das Geschehen auf der Leinwand bestens mitverfolgt werden, zumal der Ton und die Gespräche dazu über das Autoradio übertragen werden.

Am Donnerstagabend war der Film "Der Unsichtbare" zu sehen. Besucher in etwa 25 Autos erfreuten sich an diesem spannenden Film. In der ersten Autoreihe hatte eine jugendliche Clique aus Dettensee in mehreren Autos Platz genommen. Sie wollten mit diesem Besuch des Autokinos auch ihren eigenen Zusammenhalt zeigen. Zudem meinten sie "Wir sind Dettenseeer und unterstützen Empfingen. Mal sehen, ob die Empfinger auch Dettensee unterstützen."

Alle haben bereits Erfahrungen mit dem Besuch von Autokinos, zum Beispiel in Kornwestheim. Dort zeigte man "Bad Boys".

DJ und Comedian werden im Autokino auftreten

Für das Autokino und weitere Events in den kommenden Wochen hat der JKV sein Netzwerk aktiviert und ist in den finalen Zügen für eine Eventbühne in Empfingen, also nicht nur Autokino, sondern auch andere kulturelle Events. So wird am Freitag, 22. Mai, Heinrich del Core mit einem Mundartprogramm auftreten. Am 30. Mai tritt der DJ Felix Kröcher im Autokino mit seiner "Techno-Motor-Show auf". Schon zum zehnjährigen Bestehen der Beatparade war er in Empfingen zu Gast.

Der Samstag startet im Autokino um 17 Uhr mit dem Film "Mina und die Traumzauberer", um 20 Uhr folgt "Knives Out" und um 23 Uhr "John Wick 3". Am Sonntag, 17. Mai, startet das Kinoprogramm bereits um 14.45 Uhr mit "Die Heinzels". Um 17.15 Uhr folgt "Der Spion von nebenan". Der letzte Film dieses Sonntags beginnt um 20.30 Uhr mit "Die Känguru Chroniken".

Weitere Informationen: www.autokino-empfingen.de