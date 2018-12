Empfingen Pläne für Ärztehaus überarbeitet

Für einen Augenblick konnte man den Eindruck gewinnen, dass einige Gemeinderäte das Projekt zum Wackeln bringen wollen. "Ich habe mich ein bisschen überfahren gefühlt. Es ist ja nachvollziehbar, dass ein Investor mit mehreren kleineren Wohnungen mehr Geld verdienen kann. Aber das stört mich", erklärte Andreas Seifer. Ratskollegin Helena Deuringer stimmte ein: "Mir geht es genauso. Für uns war doch ganz klar, dass es uns ums Ärztehaus ging." Sie habe aber nun den Eindruck, dass das Wohnen dort eine zentralere Bedeutung bekomme. Die Gemeinderätin machte sich Sorgen um die Parksituation vor Ort. "Bei zwei Wohnungen mehr sind es doch wahrscheinlich vier Autos mehr."

Warum kam es noch zur Umplanung? Verspricht sich der Investor wirklich mehr Gewinn? Fabian Zingerle, verantwortlicher Bauträger, machte klar, dass dieser Schritt keine finanziellen Vorteile bringe: "Dass wir jetzt noch einmal umplanen mussten, hat im Endeffekt mehr gekostet als es uns einbringt. Und sie können mir glauben, der Statiker war darüber nicht amüsiert, dass er noch einmal umplanen musste." Warum man diesen Schritt dennoch gegangen sei, erklärte Zingerle dem Gremium in der Sitzung. "Wir haben die Rückmeldung vom Makler bekommen, dass wir die Wohnungen in vorheriger Größe nicht vermarkten können." Die vier Wohnungen hatten eine Größe von um die 170 Quadratmeter. Nun sind es sechs Wohnungen mit im Schnitt 100 Quadratmeter. "Die Wohnfläche ist im Endeffekt nicht größer geworden, sie ist nur auf mehr Wohnungen verteilt." Auch um die Parksituation habe man sich Gedanken gemacht. Drei Stellplätze werden im Bereich der Tiefgaragenzufahrt untergebracht. Hier hatte Deuringer Bedenken, dass es dort zu eng werden könnte. Diese Sorge sei unbegründet, so der Bauträger. Die Bewohner des Hauses könnten sicher auch Kontakt mit den Praxenbetreibern aufnehmen, ob sie Parkplätze in der Tiefgarage über Nacht nutzen können.

Zingerle und auch Bürgermeister Ferdinand Truffner machten aber auch klar, dass es keine Diskussion um die Zahl der Wohnungen geben könne, wenn man ein Ärztehaus in Empfingen haben wolle. "Die Wohnungen sind die Investitionssicherung für das gesamte Projekt", so Truffner. "Da hängt das ganze Projekt mit dran", machte auch Zingerle den Gemeinderäten die Dimension klar.