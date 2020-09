Empfingen Pizzeria Da Devis schließt nach 32 Jahren

Mehr als 32 Jahre lang hat die Familie Zanon in ihrer Pizzeria in der Empfinger Ortsmitte Gäste bewirtet. Jetzt gibt Inhaber Devis Zanon, für viele überraschend, sein Restaurant auf. Am Sonntag soll das Da Devis für immer schließen. Ihren Entschluss gibt die Familie Zanon auf der Internet- und Facebook-Seite des Betriebs bekannt: "Wir haben alles gegeben und fest daran geglaubt. Es hat nicht gereicht. Die Pandemie hat unser aller Leben nachhaltig geprägt. Auch unseres. Auf der Gewinnerseite war für das Da Devis leider kein Platz mehr. Liebe Gäste und Freunde vom Da Devis, nach über 32 Jahren müssen wir uns leider von Euch verabschieden. Es wäre wundervoll, viele von Euch noch persönlich zu sehen, bevor wir am Sonntagabend das Da Devis für immer schließen werden. Es bleibt uns noch eines zu sagen: Herzlichen Dank für Eure langjährige Treue und für all die Freundschaften und Begegnungen, die wir gemeinsam erleben durften."