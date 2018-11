Empfingen Pflege bewegt sich oft in einer rechtlichen Grauzone

Empfingen. Über einen Markt, in dem sich nach wie vor in Deutschland vieles in einer rechtlichen Grauzone abspielt, hat Johannes Flothow vom Diakonischen Werk Württemberg in Empfingen referiert: Die Beschäftigung von osteuropäischem Pflegepersonal in deutschen Haushalten. Der Seniorenbeirat hatte Flothow ins Zunftheim eingeladen, das gut gefüllt war.