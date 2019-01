Empfingen Pflanze gilt als äußerst wehrhaft

Mit einer Wuchsgeschwindigkeit von bis zu zehn Zentimetern pro Tag drängte sich der Blütenstand durch eine in das Dach gefräste Öffnung. Etwa Mitte Juli hatte der gewaltige Blütenstand etwa eine Höhe von 5,20 Metern erreicht – ein deutlich sichtbares Wahrzeichen im Dopp’schen Garten. Dicht an dicht drängten sich viele Tausend kleine Blüten, die sich dann auch nach und nach öffneten und von da an täglich von Tausenden hungrigen Bienen umschwärmt wurden. Die Blütenfarbe startete mit einem grüngelblichen Farbton, der sich im Laufe der Wochen über Gelb und Ocker bis ins Bräunliche veränderte. Und zum Ende der wichtigsten Blühphase verfärbte sich der unübersehbare Blütenstand in ein kräftiges Dunkelrot.

Dopp fällt den Kaktus

Ende vergangenen Jahres musste dieser nicht allzu häufig erscheinende Blütenstand von Dopp schweren Herzens gefällt werden, damit die Öffnung im Gewächshaus wieder verschlossen werden konnte. Die Fäll-Aktion wurde sogar noch dramatisch, weil man das Gewicht des Blütenstandes falsch eingeschätzt hatte. Es ist eben nicht ganz problemlos, eine acht bis zehn Zentimeter dicke und rund 20 Kilogramm schwere und ungewöhnlich hohe Säule mit zwei Händen in der Senkrechten zu halten. Der entstandene Schaden ist mittlerweile behoben, und das Ehepaar Dopp ist um eine weitere Erfahrung reicher. Der Zeitpunkt der nächsten Blüte ist noch nicht absehbar. Vielleicht in fünf oder sechs Jahren, schätzt Dopp. Eine Dasylirion acrotrichon sei durch ihre dicht bedornten Blattränder nicht nur äußerst wehrhaft, sondern in ihrem Verhalten auch völlig unberechenbar.