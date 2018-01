Empfingen Ökumenische Bibelwoche gestartet

Empfingen. Dekan Halter in seiner Begrüßung: "Die ökumenische Bibelwoche hat dieses Jahr die Liebe zum Inhalt. Die Liebe ist immer zielgerichtet. Da geht es um Menschen, um dich, um mich." Pfarrer Christoph Gruber hielt die Predigt. Er freue sich auf die ökumenische Bibelwoche. Er selbst habe sich praktisch vorbereitet, indem er mit seiner Ehefrau eine alte "Liebeschnulze" angeschaut habe.

Zu Beginn fragte er, welchen Schlager die Gottesdienstbesucher kennen, in denen die Liebe eine Rolle spielt. Gruber hatte eine ganze Litanei an Schlagern parat, in denen das Thema Liebe aus unterschiedlichen Blickwinkeln besungen wird. Gruber: "Auch in der Bibel kommt die Liebe häufig vor, so im Hohelied der Liebe. Das Buch ›Hohelied der Liebe‹ kann es mit den ganzen Liebesschnulzen und Schlagern locker aufnehmen, denn dieses Buch besingt die Liebe zwischen Mann und Frau und macht damit nichts anderes als die Schlager."

Gruber zitierte aus dem Hohelied: "Ach dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes, denn seine Liebe ist köstlicher als Wein"; "Wir wollen jubeln und uns über dich freuen, wollen uns an deiner Liebe mehr als an Wein berauschen"; "doch ist sie einzigartig, meine Taube, meine Vollkommene. Einmalig ist sie für ihre Mutter, ohne Fehler für die, die sie geboren hat". Gruber an die männlichen Besucher des Gottesdienstes gewandt: "Wenn Sie Ihre Frau Täubchen nennen, dann wissen Sie seit heute, dass Sie die Bibel auf ihrer Seite haben."