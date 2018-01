Empfingen "Nicht die Hände in den Schoß legen"

In den Jahren 1991 bis 1993 kam die ganze Familie nach Deutschland. Die Zentrale Aufnahmestelle für Spätaussiedler in Empfingen (im örtlichen Sprachgebrauch auch Aussiedlerlager genannt) war die erste Bleibe. "Da uns Empfingen gut gefiel, fanden wir hier auch bald Wohnungen und fühlen uns seither in Empfingen sehr wohl, auch wenn manchmal kleine Ressentiments zu spüren waren", so das Ehepaar Galwas. "Vor unserer Aussiedlung waren wir schon in Rente. Jedoch reichte diese Rente nicht aus für unseren Lebensunterhalt und wir mussten weiterhin etwas dazuverdienen." Aliza im Labor, Teo als Schlosser.

"Hier in Deutschland wollten wir auch nicht unsere Hände in den Schoß legen, sondern uns nützlich machen, einfach arbeiten", so Aliza und Teo. Teo war im katholischen Kindergarten von 1993 bis 2002 Hausmeister. Er war 1993 schon 73 Jahre alt, als er dieses Engagement übernahm.

Da beide in ihrem christlichen Glauben sehr fest stehen, lag es fast nahe, dass sich Aliza der Stelle als Mesnerin in der evangelischen Kirche annahm, als sie vom früheren Pfarrer Borchardt gefragt wurde. Von 1996 bis 2007 übte sie das Amt der Mesnerin aus. Das Ehepaar Galwas hatte schon vorher immer wieder ausgeholfen. Seit 2007 hat dieses Amt die Tochter Larissa übernommen.

Die Familie Galwas hat hier in Deutschland, wie sie dankbar erzählen, vor allem in der Anfangszeit viel Unterstützung und Zuspruch erfahren, auch bei der beruflichen Integration der Kinder. Hieraus ergaben sich wunderbare Freundschaften, die noch bis heute andauern. Große Freude haben sie an ihren sechs Enkeln und der Urenkelin Leonie, neun Jahre alt.

Ihre Eiserne Hochzeit feiern sie im Kreis ihrer Familie.