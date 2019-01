Empfingen Nervenkitzel im beinahe freien Fall

Empfingen. Mit 18 Kindern im Alter von zweieinhalb bis 14 Jahren und sechs Betreuern startete der Tag früh morgens, um den Weg nach Balingen anzutreten. Kaum war das Berolino betreten, waren die Kinder auch schon auf den vielen Spielgeräten in der großen Halle verteilt und flitzten mit verschiedenen Fahrzeugen an den Betreuern vorbei. Vorsicht war also angesagt, um bei den hohen Geschwindigkeiten nicht unter die Räder zu kommen.

Speed-Rutschen beliebt

Gerettet wurde sich dann kurzerhand auf den Kletterturm, die Trampolins oder das Soccer-Feld. Große Attraktion und auch das Highlight für alle Kinder und Jugendlichen der Kulturgemeinschaft waren wieder die beiden "Drop-Slide-Speed-Rutschen", bei denen der Start senkrecht mit einem fast freien Fall beginnt. Aber was wäre ein Ausflug ohne Nervenkitzel? Und so wagten sich einige der Kinder und Jugendlichen nach oben zur Rutsche und überwanden ihre Angst. Unten angekommen strahlten und leuchteten die Augen dann vor stolz umso mehr.