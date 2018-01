Empfingen Narren in kurzer Fasnetszeit auf Achse

Die Saiwald-Hexa der Narrenzunft Empfingen beteiligen sich am Freitag, 19. Januar, bei der Nacht der Hexen der Moofanger Bierlingen. Die Abfahrt wurde auf 18.45 Uhr am Musikerheim festgelegt.

Das Hofballett der Narrenzunft Empfingen beteiligt sich am Freitag, 19. Januar, am Showtanzabend der Narrenzunft Oberndorf. Die Abfahrt findet mit Privat-Fahrzeugen statt. Beginn der närrischen Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Das Kinderballett und das Jugendballett der Narrenzunft Empfingen beteiligt sich am Samstag, 20. Januar, beim Kinder- und Teeny-Tanzfestival in Mühlheim. Die Abfahrt ist mit Privat-Fahrzeugen. Das Tanzfestival beginnt um 13.30 Uhr. Das Kinderballett zeigt seinen Showtanz um 14.10 Uhr und das Jugendballett um 15.25 Uhr.

Am Sonntag, 21. Januar, machen sich die Narren aus Empfingen auf den Weg nach Salzstetten. Die Abfahrt erfolg am Musikerheim um 12 Uhr. Die Empfinger laufen im großen Umzug an fünfter Stelle von 56 Zünften. Die Rückfahrt wird auf 17 Uhr festgesetzt.

Die Narrenzunft Empfingen beteiligt sich am Freitag, 26. Januar, beim Jubiläum 50 Jahre Butzenzunft Kiebingen im Rahmen des Landschaftstreffens der Fasnetslandschaft Neckar-Alb. Die Abfahrten mit dem Pendelbus erfolgen am Musikerheim um 17.45 Uhr und 18.45 Uhr.

Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, beteiligt sich die Empfinger Narrenzunft am Ringtreffen in Mühringen. Zunächst steht der Narrensamenumzug auf dem Programm. Alle jungen und junggebliebenen Narren machen sich um 12.30 Uhr auf den Weg nach Mühringen. Die Empfinger Narren laufen beim Narrensamenumzug an 22. Stelle von 26 Gruppen. Die Rückfahrt ist 16.30 Uhr angesetzt. Auch beim Brauchtums­abend in Mühringen sind die Empfinger vertreten. Die Abfahrten dazu erfolgen mit dem Pendelbus am Musikerheim um 18 und 19 Uhr. Die Empfinger Narren laufen mit einer Delegation aller Hästypen um 20 Uhr mit dem Block 1 ein. Das Empfinger Hofballett zeigt um 20.25 Uhr den Showtanz. Am Sonntag, 28. Januar, machen sich die Empfinger auf den Weg nach Mühringen zum Jubiläumsumzug "66 Jahre Narrenzunft Krattenmacher Mühringen". Die Abfahrten mit dem Pendelbus erfolgen am Musikerheim um 11.30 Uhr (Hexen) und 12.30 Uhr (restliche Zunft). Die "E’pfenger Narren" laufen im großen Jubiläumsumzug an fünfter Stelle von 27 Gruppen.

Die Hochsaison der Fasnet in Empfingen beginnt am Samstag, 20. Januar, um 19.30 Uhr mit dem Narreneinsammeln und Hexenwasserbrauen am Kehlhof.

Am Samstag, 3. Februar, ist der Bunte Abend Marke Eigenbau in der Tälesee-Halle. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Akteure versprechen eine bunte Mischung aus Tanz-, Sketch- und Showeinlagen. Speziell beim Empfinger Ortsgeschehen und dem "Spezi(al) Chor Empfingen" (SCE) werden die Empfinger Geschehnisse des vergangenen Jahres wieder in den Mittelpunkt des Programms gestellt. Auch werden altbekannte "Pensionäre" für einen kurzen Auftritt auf der Bühne stehen.

Die Saiwald-Hexa der Narrenzunft Empfingen beteiligen sich am Freitag, 2. Februar, bei der Nacht der Hexen der Schneckengraber Dettingen. Die Abfahrt wurde auf 18.45 Uhr am Musikerheim festgelegt.

Am Sonntag, 4. Februar, machen sich alle Narren auf den Weg zum Jubiläumsumzug nach Ergenzingen. Die Abfahrt erfolgt am Musikerheim um 12 Uhr. Die Rückfahrt wird auf 17 Uhr festgesetzt.

Die Saiwald-Hexa und das Empfinger Hofballett der Narrenzunft Empfingen machen sich am Fasnets-Freitag, 9. Februar, zur "Fahrt ins Blaue" auf. Die Abfahrt wurde auf 19.15 Uhr am Musikerheim festgelegt.

Das Hofballett der Narrenzunft Empfingen beteiligt sich am Fasnets-Samstag am Keaschmeckerball der Narrenzunft Betra. Die Abfahrt findet mit dem Privat-Fahrzeug statt. Das Programm beginnt um 20 Uhr.

Am Fasnets-Samstag, 10. Februar, findet ab 14 Uhr der traditionelle Kinderball der Narrenzunft Empfingen in der Tälesee-Halle statt. Den kleinen Narren wird ein buntes Programm unter dem Motto "Unterwasserwelt" geboten.

Beim Umzug am Fasnets-Sonntag "Nei Da Flegga" führt wieder der Narrensamen von Empfingen den Umzug an. Wie jedes Jahr beginnt der Fasnets-Sonntag um 13.30 Uhr mit dem Start des traditionellen Umzugs "Nei da Flegga".

Die Narrenkapelle "Zottla" zieht am Fasnetsmontag wieder durch die Empfinger Straßen und erfreut die Empfinger Bürger mit Fasnetsliedern. Wer aktiv mit seinem Blasinstrument bei diesem bunten Treiben dabei sein möchte, ist eingeladen, sich den "Zottla" anzuschließen. Treffpunkt ist am 12. Februar um 13 Uhr in der Horber Str. 83.

Die Narrenzunft Empfingen beteiligt sich beim Umzug in Hechingen. Am Fasnets-Dienstag, 13. Februar, machen sich die "E’pfenger Narren" um 12.15 Uhr auf den Weg nach Hechingen. Die Abfahrt ist am Musikerheim.

Die Narrenzunft Empfingen macht sich am Fasnets-Dienstag, 13. Februar, um 18 Uhr auf den Weg, den letzten Umzug der Fasnet 2018 "Da Flegga Nei" anzutreten. Kurz nach 18 Uhr werden die Narren am Kehlhof erwartet. Eröffnet wird das närrische Spektakel durch dem original E’pfenger Schantletanz. Danach stärken sich die Hexen mit dem Hexenvesper und bereiten sich auf die Hexeneinschläferung vor. Zuvor zeigen die Saiwaldhexen jedoch nochmals den Hexentanz. Danach unterhält die Narrenkapelle "Zottla-Musik" das närrische Volk und lädt zu einer letzten Schunkelrunde ein.