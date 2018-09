Empfingen Nächstes Etappenziel bald erreicht

Empfingen. Drei Etagen plus Dachgeschoss, die beiden unteren Etagen für Praxen, darüber Wohnungen – allein diese Fakten zeigen, welche Dimension dieses Projekt für Empfingen haben wird. "Grundsätzlich haben wir alles fertig geplant, nur im Bereich Wohnen gibt es noch ein paar Anpassungen. Die Planunterlagen können ab sofort eingesehen und angefordert werden. Interessenten, die sich melden, können bei der Raumgestaltung der Praxen ihre Wünsche einbringen. Die aktuellen Einträge sind lediglich Nutzungsmöglichkeiten zur Veranschaulichung", berichtet Zingerle über den aktuellen Stand. "Derzeit liegt das Baugesuch in Horb bei der Baurechtsbehörde, der Notarvertrag ist in den Endzügen", sagt Bürgermeister Ferdinand Truffner auf Anfrage.

In der unteren Etage – die aber vom Weiherplatz her auf Erdgeschosshöhe liegt – ist eine große Praxis mit 320 Quadratmetern vorgesehen. "Diese Räumlichkeiten lassen sich aber auch noch problemlos durch zwei teilen, falls es Interessenten gibt, die eher nicht ganz so groß planen wollen." Ansonsten sei die große Praxis beispielsweise für Orthopädie, Chirurgie oder andere Fachgebiete mit erhöhtem Platzbedarf bestens geeignet – vorausgesetzt, es gibt zu diesem Zeitpunkt einen freien Arztsitz in diesem Bereich.

Gerade in der Chirurgie gibt es möglicherweise Optionen, weil die Chirurgen Ernst Stöhr und Bernd Wittner in Freudenstadt keinen Nachfolger gefunden haben und die Praxissitze im Kreis Freudenstadt noch frei sind. Oder kommt es ganz anders und ein Arzt eines anderen Fachgebiets verlegt seinen Sitz? Alles scheint aktuell möglich.