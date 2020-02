Empfingen Nach Orkan "Sabine": Nachruf für Narrenbaum

Empfingen - Die Kulturgemeinschaft Empfingen liebt ihren Narrenbaum. Sehr traurig sind die Narren daher, dass Sturm "Sabine" ihren Baum am vergangenen Montag so sehr in Schieflage gebracht hatte, dass die Feuerwehr ihn absägen musste. Eine Schadensbilanz zu Orkan "Sabine" gibt es in unserem Blog.